Nacional - 09/12/25 - 07:12 AM

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Orobio indicó que un socio del exdiputado se comunicó con él para informar que su residencia estaba siendo allanada.

 

Por: Redacción / Crítica -

El exdiputado y director de Pandeporte Héctor Brands, fue aprehendido en la madrugada de hoy  durante un operativo realizado por la Policía Nacional en conjunto con el Ministerio Público.

Su abogado, Víctor Orobio indicó que un socio del exdiputado se comunicó con él para informar que su residencia estaba siendo allanada, lo que refuerza la versión de que la captura es un hecho.

Héctor Brands no es un nombre nuevo en la política. Fue diputado de la Nación y ocupó cargos de relevancia en instituciones públicas. Durante su carrera, ha estado vinculado a operaciones financieras y contratos que ahora están bajo investigación por presuntas irregularidades millonarias

Se le señala de manejar fondos que no cuentan con justificación clara, lo que ha despertado preocupación en la ciudadanía y un estricto seguimiento del Ministerio Público.

 

Te puede interesar

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Diciembre 09, 2025
Le caen a Héctor Brands ¡Aprehendido presuntas irregularidades millonarias! !

Le caen a Héctor Brands ¡Aprehendido presuntas irregularidades millonarias! !

Diciembre 09, 2025
HIJA DE MARÍA CORINA: MULINO ES "UN ALIADO CLAVE" PARA MI MADRE Y VENEZUELA

HIJA DE MARÍA CORINA: MULINO ES "UN ALIADO CLAVE" PARA MI MADRE Y VENEZUELA

 Diciembre 09, 2025
Escándalo de Planells profundiza crisis de credibilidad de La Prensa

Escándalo de Planells profundiza crisis de credibilidad de La Prensa

 Diciembre 09, 2025
Escándalo de Planells profundiza crisis de credibilidad de La Prensa

Escándalo de Planells profundiza crisis de credibilidad de La Prensa

 Diciembre 09, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana

Ejecutan a joven en tiroteo pandilleril en "El Pentágono" de Santa Ana
Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú

Sicario asesina a joven de un tiro en la cara en Curundú
Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos

Fallece conocido vendedor de flores en fatal atropello en San Carlos
Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban

Gringo le tiró dato a Blinken: Planells no era tan ‘santa’ como la pintaban