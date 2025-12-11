Deportes - 11/12/25 - 12:00 AM

Panamá disputa hoy el título del Torneo Uncaf U-19 ante Costa Rica

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Panamá disputará hoy ante Costa Rica el título del Torneo Uncaf FIFA Forward de la categoría U-19 Masculino, el cual se realiza en la ciudad de Panamá.

El partido está programado para las 3 de la tarde en el COS Sports Plaza.

Panamá clasificó de forma invicta la fase de grupos con tres triunfos.

El conjunto nacional, que estaba en el grupo A del torneo, abrió la competencia ganando 2-0 a Cuba, mientras que en su segundo encuentro derrotó a Nicaragua 1-0.

En el tercer partido, en el que enfrentó a Honduras por el liderato del grupo A y el pase a la final, ganó 3-0.

Por su lado, Costa Rica quedó líder del grupo B al vencer en su último partido de la fase de grupos a Guatemala 2-1, para arrebatarle el primer lugar, quedando con siete puntos, mientras que los chapines quedaron con seis unidades.

Te puede interesar

Michael Murillo vuelve tras lesión y es titular en Champions

Michael Murillo vuelve tras lesión y es titular en Champions

Diciembre 10, 2025
Panamá vence a Honduras y clasifica a la Final de Torneo Uncaf

Panamá vence a Honduras y clasifica a la Final de Torneo Uncaf

Diciembre 10, 2025
Xabi Alonso, técnico del Real: ‘Calma, unidad y tranquilidad’

Xabi Alonso, técnico del Real: ‘Calma, unidad y tranquilidad’

 Diciembre 10, 2025
Lionel Messi, primer ganador consecutivo del MVP de la MLS

Lionel Messi, primer ganador consecutivo del MVP de la MLS

 Diciembre 10, 2025
Boricua Edwin Díaz Firma con los Dodgers

Boricua Edwin Díaz Firma con los Dodgers

 Diciembre 10, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique

Doble tragedia en el Día de las Madres en Bique
Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar

Hombre muere al caerse en un balcón durante celebración familiar
Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Le caen a Héctor Brands. Aprehendido por presuntas irregularidades millonarias

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí