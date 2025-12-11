Panamá disputa hoy el título del Torneo Uncaf U-19 ante Costa Rica

Panamá disputará hoy ante Costa Rica el título del Torneo Uncaf FIFA Forward de la categoría U-19 Masculino, el cual se realiza en la ciudad de Panamá.

El partido está programado para las 3 de la tarde en el COS Sports Plaza.

Panamá clasificó de forma invicta la fase de grupos con tres triunfos.

El conjunto nacional, que estaba en el grupo A del torneo, abrió la competencia ganando 2-0 a Cuba, mientras que en su segundo encuentro derrotó a Nicaragua 1-0.

En el tercer partido, en el que enfrentó a Honduras por el liderato del grupo A y el pase a la final, ganó 3-0.

Por su lado, Costa Rica quedó líder del grupo B al vencer en su último partido de la fase de grupos a Guatemala 2-1, para arrebatarle el primer lugar, quedando con siete puntos, mientras que los chapines quedaron con seis unidades.