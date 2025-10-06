‘Candelilla’ Villar retorna a Panamá con la meta cumplida

Después de conquistar el Campeonato Minimosca Fedecentro de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en Estados Unidos, el púgil panameño Azael ‘Candelilla’ Villar retornó a suelo patrio.

‘Candelilla’ Villar llegó a Panamá con el cinturón de la AMB y junto a su entrenador Rigoberto Garibaldi.

En el Aeropuerto de Tocumen fue recibido por su apoderado Bolívar Hernández, además de familiares y amistades.

En lo que fue una guerra de principio a fin, ‘Candelilla’ Villar venció por decisión unánime la noche del viernes al peruano Ricardo Astuvilca.

En el pleito, que fue el estelar de la función realizada en en el Seneca Niagara Casino & Hotel, de Niagara Falls, Nueva York, las tres tarjetas fueron a favor del panameño: 97-93, 97-93 y 96-94.

Con este resultado, el nuevo campeón elevó su récord a 22-4-4 con 16 nocauts, mientras que Astuvilca bajó a 23-4, con 5 nocauts.

Hay que recordar que el combate entre Villar y Astuvilca era de revancha. El primero, realizado el 1 de diciembre de 2023 en Panamá, fue ganado también por el istmeño por decisión unánime.

Bolívar Hernández, apoderado de ‘Candelilla’ Villar, informó que su pupilo descansará unos días para posteriormente reiniciar sus entrenamientos con miras a su próximo encuentro, el cual no está concretado por el momento.

Hernández agregó que en los próximos días se reunirá con ‘Candelilla’ Villar y el equipo de trabajo para tocar diferentes puntos con miras al futuro.