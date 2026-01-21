Deportes - 21/1/26 - 12:00 AM

Carlos Beltrán y Andruw Jones al Salón de la Fama

Por: Estados Unidos EFE -

Carlos Beltrán y Andruw Jones, dos jardineros centrales procedentes del Caribe que se destacaron tanto en el bateo como con sus guantes, fueron elegidos al Salón de la Fama del béisbol.

Beltrán se convirtió en el sexto pelotero de Puerto Rico que acaba en Cooperstown, la ciudad en el norte del estado de Nueva York donde se encuentra el museo que rinde homenaje a las leyendas de este deporte.

En su cuarta aparición en la boleta, Beltrán obtuvo 358 de 425 votos para el 84,2% por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. El mínimo requerido es del 75%.

Jones debió esperar a la novena de 10 posibles apariciones. El curazoleño fue seleccionado en 333 boletas para EL 78,4%.

Te puede interesar

Se rompió ligamento cruzado anterior de rodilla

Se rompió ligamento cruzado anterior de rodilla

Enero 21, 2026
Jugadores de Senegal son recibidos en Dakar

Jugadores de Senegal son recibidos en Dakar

Enero 21, 2026
Prensa de Albacete informa sobre lesión de Edward Cedeño

Prensa de Albacete informa sobre lesión de Edward Cedeño

Enero 21, 2026
Arbeloa: ‘Ha sido una noche redonda para el madridismo’

Arbeloa: ‘Ha sido una noche redonda para el madridismo’

 Enero 21, 2026
alemán Ter Stegen, cedido al Girona

alemán Ter Stegen, cedido al Girona

 Enero 21, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo