Carlos Beltrán y Andruw Jones al Salón de la Fama

Carlos Beltrán y Andruw Jones, dos jardineros centrales procedentes del Caribe que se destacaron tanto en el bateo como con sus guantes, fueron elegidos al Salón de la Fama del béisbol.

Beltrán se convirtió en el sexto pelotero de Puerto Rico que acaba en Cooperstown, la ciudad en el norte del estado de Nueva York donde se encuentra el museo que rinde homenaje a las leyendas de este deporte.

En su cuarta aparición en la boleta, Beltrán obtuvo 358 de 425 votos para el 84,2% por parte de la Asociación de Escritores de Béisbol de América. El mínimo requerido es del 75%.

Jones debió esperar a la novena de 10 posibles apariciones. El curazoleño fue seleccionado en 333 boletas para EL 78,4%.