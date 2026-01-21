Arbeloa: ‘Ha sido una noche redonda para el madridismo’

Álvaro Arbeloa, entrenador del Real Madrid, ponderó el rendimiento del brasileño Vinícius Junior ante el Mónaco (6-1), autor de un gol y dos asistencias, y señaló que el abrazo que le dio su futbolista al celebrar su tanto se lo dio “a todo el madridismo” y a “toda la gente que le ha apoyado” en los momentos de dificultad.

“Hemos visto a un Vinicius que cuando está así es imparable, el jugador más desequilibrante que hay. Le necesitamos, muy feliz por él. Se merece el abrazo de todos sus compañeros y la ovación del Bernabéu. Ese abrazo era para todo el madridismo. Era un abrazo a toda la gente que le ha apoyado. Ha sido una noche redonda para todo el madridismo”, dijo en rueda de prensa.

“Yo he visto al público entregado a Vinícius, apoyándole y creándole. Es un ‘Vini’ que necesita sentirse querido por la afición. No es fácil para todos los que hemos estado ahí dentro, pero el público del Bernabéu es justo y se ha visto hoy, recompensando el esfuerzo de los jugadores, los goles y el sacrificio. Nos tocaba a nosotros darle la vuelta y lo hemos hecho”, continuó.

“Es un jugador importantísimo. Le necesito feliz, concentrado en su juego. Le pido que disfrute porque tiene toda mi confianza para mostrar su fútbol y sacar toda la magia que tiene”, añadió.

Un Vinícius que, tras ser el más silbado por su afición el sábado, se redimió este martes con su partido ante el Mónaco.

“Yo he visto hoy un Bernabéu entregado a Vinícius y a todos. Han hecho un gran partido con el balón. Ha habido un esfuerzo enorme. Lo que ha corrido Bellingham no ha sido normal. Fede y Camavinga fuera de sus posiciones naturales… como entrenador me pone feliz que antepongan el equipo a intereses personales”, explicó.