Jugadores de Senegal son recibidos en Dakar

El equipo triunfante de Senegal recibió una bienvenida de héroes durante su desfile en la capital Dakar tras su victoria en una caótica final de la Copa Africana de Naciones en la que los jugadores abandonaron brevemente el campo para protestar por un penal pitado en el tiempo de descuento de la segunda mitad.

Durante la tarde, la selección recorrió lentamente Dakar en un autobús descapotable, recibido por el ensordecedor sonido de vuvuzelas, bocinas de coches y cánticos festivos de decenas de miles de aficionados, muchos de ellos vistiendo camisetas de Senegal.