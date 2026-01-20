Nacional - 20/1/26 - 09:12 AM

¡Tristeza! Le meten cuchillo para robarle y lo mandan al otro mundo

Se había mudado de la capital a comunidad, lejana de la Coclé.

 

Por: Redacción / Crítica -

Un hombre de unos 40 años, fue asesinado con un arma blanca en la comunidad de Pozo Azul, corregimiento de Chiguirí Arriba, provincia de Coclé. 

El ataque ocurrió este lunes, cerca de las 6:40 de la tarde, cuando la oscuridad empezaba a cubrir la zona. 
 

Según los primeros reportes, el hombre fue interceptado en lo que se presume fue un intento de robo

La víctima se había mudado hace apenas unos meses desde la capital hacia esta zona apartada de Coclé, buscando la seguridad que el destino finalmente le arrebató.

Este crimen marca una cifra alarmante: Coclé ya registra tres homicidios en lo que va de enero de 2026. Las autoridades han encendido las alarmas, pues los tres ataques comparten un patrón que estremece a la provincia: Se utilizaron armas blancas.

La Fiscalía Regional de Coclé y la Policía Nacional mantienen operativos en el área para tratar de dar con los responsables.

 Enero 20, 2026
