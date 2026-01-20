Menor mata a un hombre y deja herido a otros dos

Un hombre muerto y dos personas heridas dejó un hecho de violencia registrado en los multifamiliares del Bambú Lane, situado entre las avenidas Amador Guerrero y Bolívar de la ciudad de Colón.

El pistolero, el cual se sospecha que es un menor de edad, realizó las detonaciones, hirió a las tres personas y luego escapó de la escena.

Los heridos fueron trasladados al cuarto de urgencias del Hospital Dr. Manuel Amador Guerrero, ubicado en el corregimiento de Cristóbal Este, donde posteriormente se confirmó el deceso de uno de ellos.

La víctima fatal fue identificada como Gabriel De Jesús Romero Hall. Los heridos son Jhomar Ortega y Alexander Miller.

Ahora, este caso se investiga como homicidio y tentativa de homicidio, por violencia en la Costa Atlántica.

Esto ocurre en medio de operaciones de búsqueda para dar con el pistolero de este hecho de sangre. Esta sería la sexta víctima por la violencia que no para en Colón.

Tan solo en horas de la madrugda de ayer, Kenneth Quintero De Sedas (21 años), fue baleado por un sujeto en abdomen, lado derecho del tórax y hombro derecho, cuando transitaba por la comunidad de Gatuncillo Norte, corregimiento de San Juan.