¡Vivazos! Abogado y pastor estafaron millón y medio $$$ de iglesia en el west

Al abogado se le dictó detención provisional, mientras que al pastor, por su edad, le asignaron arresto domiciliario mientras siguen las investigaciones.

 

El 19 de enero de 2026, un abogado y un pastor fueron imputados por estafa agravada en perjuicio de una iglesia en Llano Largo, La Chorrera. Según la investigación, la iglesia perdió B/.1,500,000 por un préstamo simulado.

En la audiencia, la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio Económico legalizó la aprehensión. 

Al abogado se le dictó detención provisional, mientras que al pastor, por su edad, le asignaron arresto domiciliario mientras siguen las investigaciones.

El caso se remonta al 31 de mayo de 2017. Sin autorización de la Asamblea General de la iglesia, el pastor firmó un pagaré fraudulento con el abogado, representante de una empresa. 

El documento simulaba un préstamo a favor de la compañía, que nunca se cumplió. La acción permitió que se apoderaran de bienes, terrenos y activos de la congregación.

La defensa del abogado apeló la decisión. La audiencia de apelación quedó programada para el 2 de febrero de 2026, a las 8:30 a.m.

La Procuraduría General de la Nación informó que seguirá las investigaciones de manera objetiva y transparente, y ejercerá la acción penal ante los tribunales según la ley.

