Cartilla de boxeo en honor a gloria deportiva Ismael Laguna

Una cartilla de boxeo olímpico se realizará el sábado 18 de octubre en honor y a beneficio de la gloria deportiva Ismael Laguna, miembro del Salón de la Fama del Boxeo en en Los Ángeles, California, y en Canastota, Nueva York.

La información fue dada a conocer por el entrenador Rigoberto Garibaldi, uno de los organizadores del evento junto al también preparador Carlos Harris y amantes del boxeo como Carlos González y Félix García, mejor conocido como DJ McKoy.

Garibaldi detalló que el evento será a beneficio del excampeón mundial Laguna y para la recaudación de fondos se utilizará una cuenta bancaria de la familia del exboxeador, la cual se dará a conocer en los próximos días.

El reconocido entrenador panameño, medallista de bronce en el Mundial de Boxeo de 1974, informó que Pandeportes facilitó las instalaciones del gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon para el evento, en el que se estarán dando apróximadamente 15 combates de exhibición, en los que verán acción cuadras como Somos Más que Vencedores, entre otras.