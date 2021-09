Cartilla de boxeo ‘Tributo a campeones mundiales’ suma cuatro pleitos más

La cartilla de boxeo ‘Tributo a los Campeones Mundiales’, programada para el viernes 1 de octubre, sumó cuatro combates más para este evento que tendrá como sede el centro de convenciones Vasco Núñez de Balboa del hotel El Panamá.

En la reunión semanal de la Comisión de Boxeo Profesional de Panamá (Comibox), se aprobó el combate entre Jonathan ‘Terry’ Arenas y Samuel ‘Pesadilla’ Moreno a 6 asaltos y 132 libras.

Tanto Arenas como Moreno retornan a los tinglados luego de una larga inactividad.

Otro pleito que tiene el visto bueno de la Comibox de Panamá fue el del panameño Ángel Mojica y el venezolano Juan ‘Pequitas’ López a seis asaltos y 115 libras.

Mojica y López se enfrentarán por segunda vez, ya que se midieron el pasado 8 de febrero de 2020, ganando por decisión unánime en seis asaltos el primero.

Otros pleitos que también fueron aprobados fueron los de Jaime Valdespino vs Daniel Moreno a seis asaltos y 128 libras; y Natalie Delgado (Panamá) vs Eloisa Martínez (México) a seis rounds y 115 libras.

El combate estelar de la función será el pleito entre el panameño Azael ‘Candelilla’ Villar y el mexicano David Martínez, quienes disputarán los cetros minimoscas latino OMB y Fecarbox (CMB) de la categoría minimosca a 10 rounds y 108 libras.

En el pleito coestelar, el panameño Félix ‘Chinito’ Montenegro se enfrentará al también mexicano Alejandro ‘Canito’ Espinoza por el título Continental gallo del CMB a 10 asaltos y 118 libras.

Otros combates de la función: Pascual Hodgson (Panamá) vs Yunior Menéndez (Cuba) a 4 asaltos y peso pesado; Nehomar Cermeño (Venezuela) vs John Valencia (Panamá) a 6 asaltos y 130 libras; Yanissa Castrellón (Nicaragua) vs Azucena Zúñiga (Colombia) a 4 asaltos y 110 libras.