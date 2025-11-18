Cartilla ‘Fuego contra Fuego’ tendrá nueve combates

Nueve combates tendrá la función de boxeo ‘Fuego contra Fuego’, la cual se realizará el sábado 13 de diciembre en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon de la ciudad de Panamá y que organizan las empresas Master Promotions y Guantes de Acero.

La función, en honor a la gloria deportiva y excampeón mundial Ismael Laguna, es encabezada por el combate por el título nacional ligero entre Jaime Arboleda y Orlando ‘El Virus’ Mosquera a 10 asaltos.

Por el Campeonato Latino Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cubano Alex Esponda se medirá al colombiano Maykol ‘El Diamante’ Mendoza a 10 rounds.

El puertorriqueño Derriek Cuevas se enfrentará al panameño Rafael Bethancourt a 8 rounds y 154 libras.

En otros pleitos de la función William ‘El Chatel’ Vargas (nigaragüense-panameño) vs Tony ‘El Patriota’ Gómez (Venezuela) a 6 asaltos y 135 libras; Yuki Asaka (Japón) vs José Luis Martínez (Panamá) a 4 asaltos y 105 libras; Rubén Soto (Estados Unidos) vs Denilson Chavarría (Nicaragua) a 6 asaltos y 126 libras; Lorena Ascanio (Venezuela) vs Yacksury Gordon (Panamá) a 6 rounds y 118 libras; Jardiel Rodríguez (Darién) vs Iván Vergara (Panamá) a 4 rounds y 147 libras; y Eduar Martínez vs Gregorio Francis a 4 rounds y 130 libras.