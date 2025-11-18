Deportes - 18/11/25 - 12:00 AM

Cartilla ‘Fuego contra Fuego’ tendrá nueve combates

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Nueve combates tendrá la función de boxeo ‘Fuego contra Fuego’, la cual se realizará el sábado 13 de diciembre en el Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon de la ciudad de Panamá y que organizan las empresas Master Promotions y Guantes de Acero.

La función, en honor a la gloria deportiva y excampeón mundial Ismael Laguna, es encabezada por el combate por el título nacional ligero entre Jaime Arboleda y Orlando ‘El Virus’ Mosquera a 10 asaltos.

Por el Campeonato Latino Superwelter de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), el cubano Alex Esponda se medirá al colombiano Maykol ‘El Diamante’ Mendoza a 10 rounds.

El puertorriqueño Derriek Cuevas se enfrentará al panameño Rafael Bethancourt a 8 rounds y 154 libras.

En otros pleitos de la función William ‘El Chatel’ Vargas (nigaragüense-panameño) vs Tony ‘El Patriota’ Gómez (Venezuela) a 6 asaltos y 135 libras; Yuki Asaka (Japón) vs José Luis Martínez (Panamá) a 4 asaltos y 105 libras; Rubén Soto (Estados Unidos) vs Denilson Chavarría (Nicaragua) a 6 asaltos y 126 libras; Lorena Ascanio (Venezuela) vs Yacksury Gordon (Panamá) a 6 rounds y 118 libras; Jardiel Rodríguez (Darién) vs Iván Vergara (Panamá) a 4 rounds y 147 libras; y Eduar Martínez vs Gregorio Francis a 4 rounds y 130 libras.

Te puede interesar

Laguna Premium Boxing realizó cartilla de boxeo olímpico

Laguna Premium Boxing realizó cartilla de boxeo olímpico

 Noviembre 17, 2025
Jugador de la NFL es herido de bala

Jugador de la NFL es herido de bala

 Noviembre 17, 2025
Michael Murillo no se pudo recuperar y viajó a Francia para ser evaluado

Michael Murillo no se pudo recuperar y viajó a Francia para ser evaluado

Noviembre 17, 2025
Plaza Amador rescató un empate ante el CAI en la ida de semifinales

Plaza Amador rescató un empate ante el CAI en la ida de semifinales

 Noviembre 17, 2025
¿Bolillismo o agradecimiento?

¿Bolillismo o agradecimiento?

 Noviembre 17, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima

Sicario termina muerto tratando de asesinar a hombre en La Cabima
Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Asalto en la vía: Le llevaron $70 mil saliendo del aeropuerto de Tocumen

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso

Estaba en un taxi, un carro llegó, bajaron y le dieron piso
Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido

Panamá Oeste llora a Maritza Tejeira mientras el caso sigue sin detenido
Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos

Tres menores bajo cuidado provisional tras femicidio en San Carlos