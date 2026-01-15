Deportes - 15/1/26 - 12:00 AM

Carvajal sobre eliminación: ‘Pedimos perdón a la afición’

Por: España EFE -

Dani Carvajal, capitán del Real Madrid, pidió perdón al madridismo por la derrota en Albacete y la eliminación en octavos de final de la Copa del Rey, y reconoció que no están "a las alturas de las expectativas".

"Tenemos dos competiciones fantásticas en las que vamos a luchar por todo. El equipo no está en su mejor momento, hay que trabajar duro, tenemos que dar todos muchísimo más", aseguró en la zona mixta del Carlos Belmonte.

"El mensaje es que tenemos que ir a por todas. Pedimos perdón a la afición, no estamos, yo el primero, a las alturas de las expectativas de este club y prometemos dejarnos la vida en los próximos meses para que la situación se revierta", añadió.

Arbeloa se responsabiliza

Por su parte, Álvaro Arbeloa, quien debutó como entrenador del Real Madrid, asumió toda la responsabilidad y la culpa de la derrota 3-2 ante el Albacete.

“En este club, siempre, empatar ya es malo y una tragedia, imaginate una derrota como esta. Es dolorosa. Nos duele a todos, y más contra un equipo de una categoría inferior, aunque cualquier equipo te propone una gran dificultad, ya pasó contra el Talavera. Si alguien es el responsable y el culpable de esta derrota soy yo porque soy el que ha tomado las decisiones sobre la alineación, los cambios y cómo queríamos jugar. Yo solo puedo agradecer a los jugadores su recibimiento y toca recuperarles anímica y físicamente”, comentó en rueda de prensa.

