Deportes - 27/1/26 - 12:00 AM

Charros y Tomateros jugarán Serie del Caribe 2026

Por: Joel Isaac González jgonzalez@epasa.com -

Los Charros de Jalisco se coronaron campeones de la Liga Mexicana del Pacífico, al barrer en cuatro juegos a los Tomateros de Cualiacán, equipo que estaba reforzando el panameño Allen Córdoba.

Córdoba tuvo un buen partido pero no pudo evitar la derrota de los Tomateros. Sonó de 4-2 (un doble, una carrera anotada y tres impulsadas).

Tanto los Charros como los Tomateros representarán a México como los equipos Rojo y Verde en la Serie del Caribe 2026, que se disputará a partir del 1 de febrero en el Estadio Panamericano, casa de los Charros de Jalisco y en el que Panamá también participará.

