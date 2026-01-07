Deportes - 07/1/26 - 12:00 AM

Chelsea contrata a técnico Liam Rosenior

Chelsea confirmó la contratación de Liam Rosenior como su nuevo técnico, ofreciéndole un vínculo de seis años después de que dejara el club francés Estrasburgo.

Rosenior, un estratega de vocación ofensiva, se convierte en el segundo entrenador de raza negra de Chelsea después de Ruud Gullit. Firmó hasta 2032.

Rosenior ha sido elogiado por transformar a Estrasburgo, que forma parte del mismo grupo propietario que Chelsea, en un equipo protagonista en la Ligue 1 tras terminar en séptimo lugar la temporada pasada, lo que aseguró una plaza en las copas europeas.

