Chiriquí clasifica a la Final del béisbol mayor

El equipo de Chiriquí clasificó a la Final del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor ‘Copa Banco Nacional’, al vencer hoy miércoles a Coclé 2-0 y barrerlo en cuatro partidos.

Será la cuarta final consecutiva en la que los chiricanos dicen presente y séptima en los últimos ocho años. Buscarán su título N.°15 en su historia de la pelota panameña.

El lanzador ganador fue el derecho Harold Araúz, quien cubrió la ruta completa pero tuvo que extenderse a fondo, ya que el pitcheo coclesano se comportó a la altura hasta el noveno inning, cuando Johnny Santos pegó jonrón con corredor en base y poner el marcador definitivo de 2-0.

Araúz lanzó las nueve entradas en las que no permitió carreras, solo permitió cuatro imparables, ponchó a ocho bateadores y dio cuatro base por bolas para acreditarse la victoria.

Por Coclé abrió Edinson González, quien lanzó cuatro sólidas entradas sin permitir mayores libertades a la ofensiva chiricana. Fue relevado por el exgrandes ligas Severino González (cargó con la derrota), quien también tuvo una excelente labor hasta que Santos le pescó un lanzamiento en recta para mandarla por encima de la barda del jardín izquierdo.

Por Chiriquí, fueron al cajón de bateo 31 bateadores, anotaron dos carreras, ligaron cinco hits y no cometieron errores, mientras que por Coclé fueron a la ofensiva 31 veces, no anotaron carreras, pegaron cuatro imparables y tampoco tuvieron errores.

Los mejores al bate por el equipo del Valle de la Luna fueron Jonathan Saavedra de 4-2, una carrera anotada y Johnny Santos de 4-2, una carrera anotada y dos impulsadas.

Por Coclé destacaron Omar Oses de 4-2 (un ponche), Erick Mordock y Luis Madrid de 4-1 cada uno.

Con la barrida, el equipo chiricano ahora está a la espera de su rival en la final, que saldrá de la serie semifinal entre Bocas del Toro y Panamá Metro, la cual lideran los ‘Tortugueros’ 3-1.