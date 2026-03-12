Christiansen: ‘Queremos poner Panamá en el mapa mundial’

Thomas Christiansen, director de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, está consciente de que el grupo L, en el que quedó Panamá en la Copa Mundial FIFA 2026, es difícil, pero jugarán con el objetivo de competir.

Las declaraciones de Christiansen se dieron en una entrevista concedida a FIFA y que fue publicada en su página web.

FIFA: Un Grupo L con Ghana para el debut, Croacia para seguir e Inglaterra para cerrar. Dureza extrema.

Yo intento decir que es un grupo simpático [risas]. Lo que sí que hemos hecho en estos cinco años es competir con grandes selecciones, pero ya no nos pasan por encima Estados Unidos, México y Canadá. Podemos ganarles, aunque a México en mi tiempo aquí no he podido ganarles. Pero hemos ganado a Estados Unidos en varias ocasiones. Y es lo que queremos con Ghana, Croacia e Inglaterra. Sabemos que son duros, pero queremos competirles y queremos poner Panamá en el mapa mundial. Y que el país se sienta orgulloso de su selección. Ya no solamente tenemos que celebrar los goles de Panamá, aunque no den puntos. Es dar un paso más.

¿Qué te imaginas que se te pasará por la cabeza cuando llegue ese debut en el Ghana v Panamá en el Estadio Toronto el 17 de junio?

Ahí quizás me tendré que pellizcar un poco. Será un momento increíble. Un sueño hecho realidad. Ya hemos estado en muchos Mundiales, pero como aficionado. Ahora toca vivirlo desde dentro. Será un momento histórico. Escuchar el himno de Panamá y ser el seleccionador de un país al que quiero mucho.

FIFA: Panamá estará en la Copa Mundial de la FIFA de 2026. Con solo una participación previa, ¿cómo está el país de cara a la cita?

Desde el momento en el que Panamá se clasificó a su segundo Mundial hay mucha felicidad en el país. Lo viven con mucha pasión y alegría. Me siento muy orgulloso por haberles dado esta alegría.

FIFA: Eres el seleccionador con más partidos al frente de Panamá en toda la historia. ¿Qué conexión tienes con los canaleros? ¿Qué vínculo has generado con el país?

Me siento súper unido al país, muy agradecido por ese cariño que hemos recibido, tanto el cuerpo técnico como yo, de la gente, la federación y los aficionados… No es habitual estar tantos años en un sitio en clubes, que donde más he estado son tres años. Pero esto es parte del fútbol. Si las cosas bien y te sientes a gusto es motivo para quedarse. El vínculo es tal que estamos tramitando el pasaporte panameño. Muchos ya dicen que somos panameños, pero además de serlo de boca queremos serlo de espíritu y de papeles.

FIFA: Panamá fue líder de grupo solamente tras la última jornada de la tercera ronda. Fue una sección muy igualada que se resolvió con una noche dramática. Victoria de Panamá por 3-0 a El Salvador y el 3-1 de Guatemala a Surinam que os benefició para auparos a la primera plaza.

Tenía claro que iba a ser una fase de grupos complicada, difícil. Sufrimos. Empezamos el mes de septiembre con dos empates que no contemplábamos en la preparación, luego fuimos mejorando en la siguiente ventana y la última de noviembre fue espectacular. Sacamos un resultado muy bueno fuera de casa contra Guatemala, mostrando carácter y estar preparados para esa exigencia.

El último partido estaba convencido de conseguir nuestro objetivo, era mi sensación. Luego durante nuestro encuentro, en el segundo tiempo, ya con el 2-0 escuchamos que Surinam iba perdiendo y allí se nos aclaró la situación. Pero la verdad que el equipo supo hacer su trabajo y fue merecida la clasificación.