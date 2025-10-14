Christiansen: ‘Tengo claro lo que vamos a hacer y quiénes van a jugar’

El técnico de la Selección Mayor de Fútbol de Panamá, Thomas Christiansen está claro en el onceno titular que utilizará hoy y en lo que el equipo necesita hacer para obtener el triunfo ante Surinam.

El encuentro, correspondiente al grupo A de la fase final de la Eliminatoria Mundialista de Concacaf, será hoy en el Estadio Rommel Fernández a partir de las 8 de la noche.

“Tengo claro lo que vamos a hacer y quiénes van a jugar, señaló en conferencia de prensa Christiansen, quien por motivos obvios no dio detalles al respecto.

Las dudas de la prensa deportiva sobre el onceno titular que utilizará hoy Christiansen es debido a la baja del central José ‘Coto’ Córdoba, lo que pudiera incluso variar el planteamiento de juego del estratega hispano danés.

Christiansen informó que el grupo llega con confianza tras la victoria ante El Salvador, resultado que permitió a Panamá tomar el control de su destino en el grupo.

“El partido de mañana (hoy) va a ser crucial. Nos enfrentamos a una selección muy buena, con jugadores internacionales, que vendrá sin presión y eso los hace peligrosos. Pero nosotros sabemos lo que tenemos que hacer”, manifestó el técnico.

Christiansen dejó claro el objetivo: ganar y cerrar con fuerza la fecha eliminatoria. “El partido ideal sería ganar, jugar bien, dominar y golear… sería ya rematar la faena. Pero lo más importante es que los jugadores disfruten el partido y mantengan la concentración”, concluyó.