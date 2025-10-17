Clásico del fútbol panameño da inicio a la jornada 13 de la LPF

El partido entre Plaza Amador y Tauro, el clásico del fútbol panameño, abrirá hoy viernes la decimotercera jornada del torneo Clausura 2025 de la Liga Panameña de Fútbol.

Plaza Amador, líder de la Conferencia Este con 29 puntos, buscará sellar su clasificación directa a semifinales y dejar sin opciones al Tauro, colista en la zona con 13 unidades.

La jornada de mañana sábado contempla tres encuentros, destacando el que protagonizarán el San Francisco y el Club Deportivo Universitario, segundo y tercero del Oeste, ambos con 17 puntos.

Solo la diferencia de goles los separa, y una victoria podría ponerlos en la cima, siempre que el Veraguas United no sume el lunes próximo frente al SD Atlético Nacional.

Ese mismo sábado, el Herrera, colista del Oeste con siete puntos, enfrentará al Club Atlético Independiente (CAI), que suma 10 unidades y ocupa la cuarta posición de su conferencia.

La jornada sabatina se completará con el choque entre el Árabe Unido y Umecit.

Árabe Unido, cuarto del Este con 16 puntos, llega motivado tras arrebatarle el invicto al Plaza Amador, mientras que Umecit, tercero con 19, necesita ganar para mantenerse en zona de clasificación.

El Sporting San Miguelito y el Alianza serán los encargados de poner el fútbol el domingo. Los académicos, cuartos del Este con 19 unidades, medirán fuerzas con Alianza, que marcha segundo con 22 puntos.