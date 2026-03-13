Deportes - 13/3/26 - 12:00 AM

Clásico Mundial de Béisbol entra hoy en cuartos de final

Por: Estados unidos EFE -

Con dos encuentros hoy arranca la fase de los cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol.

A las 5:30 de la tarde, en el loanDepot park, de Miami, Florida, se medirán Corea del Sur y República Dominicana.

Por su lado, a las 7 de la noche, en el Daikin Park de Houston, Texas, estados Unidos se enfrentará a Canadá.

Mañana sábado están programados los otros dos partidos de los cuartos de final.

Puerto Rico se medirá a Italia a las 2 de la tarde en el Daikin Park de Houston, Texas, mientras que a las 8 p.m. jugarán Venezuela vs Japón a las 8 p.m. en el loanDepot park, de Miami, Florida.

