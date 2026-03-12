Que por los lados de la Asamblea hay tembladera y tomadera de Lomotil porque “Bolo” anunció que pondrá fin al relajo de las firmas de asistencia que parecen planas; ahora todos los funcionarios deberán marcar biométricamente. Los funcionarios que sí asisten todos los días dicen que ya era hora de acabar con ese club de privilegiados que cobraba sin aparecer.

Que se formó tremendo enredo entre los diputados que integran la Comisión de Gobierno de la Asamblea, luego de que no lograran ponerse de acuerdo para definir la elección del nuevo Defensor del Pueblo. Unos dicen que la Comisión es quien lo elige y otros que solo debe revisar la documentación.

Que el Amigo Fiel felicitó ayer desde el pleno de la Cuevita a “El Loco” por sus cumpleaños y recordó que, en la mente del panameño, el presidente de RM es sinónimo de progreso. Como diría Chepebomba, ¡mentira no es!

Que el evangélico “Cocobolo” Cedeño bombardeó de preguntas en el pleno a “Popi Matraca”, quien, medio cabreado, defendió como gato boca arriba su proyecto de ley, que instituye la Dramatización de la Semana Santa Viviente y crea su Patronato.

Que, por los lados de la U, aseguran que la administración del actual decano de la Facultad de Ciencias Agropecuarias no soporta una auditoría por parte de la Contraloría. ¡Se abren las apuestas!

Que Martincito ha anunciado que la próxima semana arranca de lleno la inscripción de su nuevo partido. Me adelantan que varios PRD se están preparando para dar el salto... y sin paracaídas.

Que la subcomisión de Asuntos Municipales de la cueva discute un proyecto de ley que reconoce, protege y promueve el trabajo de los buhoneros en la República de Panamá. Ojalá brinden una solución duradera a la gente para que no los anden desalojando.

Que ayer, durante la discusión de la “Ley Venado”, Bolota dijo que por esa ley le van a hacer “bullying” eterno a varios hombres y aseguró que en Colón los casados son una tentación porque son hombres fieles. ¡Oye eso!

Que una abogada de apellido Gutiérrez ordenó al personal de seguridad de Multicentro impedir la entrega de órdenes judiciales a empresas y establecimientos comerciales de ese mall, en cumplimiento de un mandato legal del Juzgado Quinto Civil. El denunciante dejó constancia de lo ocurrido en Multicentro, mediante constancia, firmada y sellada, en la Notaría. ¿Obstrucción de justicia?

Que “Huevito” Pineda instó en el pleno a que se prohijara el proyecto que traspasa la responsabilidad de la recolección de basura en Detroit a la AAUD y por ahí mismo le lanzó su dardo a Irma: ¡basta de soluciones de TikTok!

Que un chusco comenta que el diputado Chen Peñalba ha ganado notoriedad y se está desenvolviendo mejor desde que abandonó la colación de libres postulados controlada por el pichón de dictador de Harvard. ¡No es fácil trabajar bajo las botas del autoritarismo!

Que Grace presentó un proyecto de ley para establecer la Orden al Honor Futbolístico “Luis Tejada”. La proponente indicó que la primera será entregada a la mamá de “Matador”, señora Rita Hansell.