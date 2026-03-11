Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Panamá- Un manto de misterio envuelve la inesperada muerte de una joven de 21 años, cuyo cadáver en descomposición fue ubicado la tarde del pasado lunes, 8 de marzo, en una quebrada de la comunidad de Tucué, ubicada en el corregimiento de Boca de Tucué, distrito de Penonomé (Coclé).

¿Qué le pasó?, ¿cómo murió? o ¿quizás la mataron? Esas son preguntas que serán respondidas una vez los peritos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (Imelcf) tengan los resultados del examen de necropsia de rigor.

Lo cierto es que, aunque la joven ya fue reconocida, su identidad no ha sido divulgada por respeto al dolor de su familia.

Lo que sí se sabe es que la mañana del pasado domingo 1 de marzo la joven salió de su casa, según les dijo a sus padres, a pagar unos números de la lotería, pero nunca regresó. Ellos no se preocuparon al ver que pasaban los días y no sabían nada de ella, porque tenía la costumbre de quedarse en casa de su novio, por lo cual nunca fue reportada como desaparecida.

Lamentablemente, casi nueve días después de la última vez que fue vista con vida, su cadáver fue ubicado en una quebrada que se ubica a tan solo 10 minutos de distancia de su casa.

Por este caso, el Ministerio Público abrió una investigación sumaria para esclarecer esta trágica muerte y determinar si hay mano criminal involucrada en el suceso.