Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Panamá- Las muertes de dos infantes de 1 y 2 años se reportaron ayer en lugares y circunstancias distintas, llenando de luto y dolor a sus familiares ante sus repentinas pérdidas.

Uno de los casos tuvo lugar en una residencia ubicada en el Valle de El Chumical, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján. Allí, una niña de 2 años murió atragantada con un caramelo, a eso de las 8:00 p.m.

El padre de la menor la trasladó de urgencia hasta la policlínica Blas Gómez Chetro de Arraiján, pero lamentablemente, cuando el galeno de turno la atendió, dictaminó que ya no tenía signos vitales.

Por otra parte, un niño de un año, aparentemente, murió ahogado luego de que se cayó dentro de un recipiente con agua que estaba en el baño de su casa. El hecho ocurrió pasada la 1:00 p.m. de ayer, en una casa ubicada en el sector #2 de Don Bosco, en Veranillo, San Miguelito.

La madre del infante, al darse cuenta del accidente, lo sacó del envase e intentó reanimarlo, pero al no conseguirlo, lo trasladó al centro de salud de Veranillo. Sin embargo, cuando el personal médico lo evaluó, ya estaba muerto. Por este caso, el Ministerio Público inició una investigación sumaria para esclarecer los hechos.