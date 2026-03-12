Sucesos - 12/3/26 - 12:53 PM

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Uno de los casos tuvo lugar en una residencia ubicada en el Valle de El Chumical, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján. Allí, una niña de 2 años murió atragantada con un caramelo, a eso de las 8:00 p.m.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Las muertes de dos infantes de 1 y 2 años se reportaron ayer en lugares y circunstancias distintas, llenando de luto y dolor a sus familiares ante sus repentinas pérdidas.

Uno de los casos tuvo lugar en una residencia ubicada en el Valle de El Chumical, corregimiento de Vacamonte, distrito de Arraiján. Allí, una niña de 2 años murió atragantada con un caramelo, a eso de las 8:00 p.m.

El padre de la menor la trasladó de urgencia hasta la policlínica Blas Gómez Chetro de Arraiján, pero lamentablemente, cuando el galeno de turno la atendió, dictaminó que ya no tenía signos vitales.

Por otra parte, un niño de un año, aparentemente, murió ahogado luego de que se cayó dentro de un recipiente con agua que estaba en el baño de su casa. El hecho ocurrió pasada la 1:00 p.m. de ayer, en una casa ubicada en el sector #2 de Don Bosco, en Veranillo, San Miguelito.

La madre del infante, al darse cuenta del accidente, lo sacó del envase e intentó reanimarlo, pero al no conseguirlo, lo trasladó al centro de salud de Veranillo. Sin embargo, cuando el personal médico lo evaluó, ya estaba muerto. Por este caso, el Ministerio Público inició una investigación sumaria para esclarecer los hechos.

 

Te puede interesar

Lo buscaban desde 2022 por delitos sexuales y cayó en Changuinola

Lo buscaban desde 2022 por delitos sexuales y cayó en Changuinola

 Marzo 12, 2026
Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

Luto en Arraiján y San Miguelito: Niña muere atragantada y bebé ahogado

 Marzo 12, 2026
Evacúan pacientes y personal de policlínica del Marañón por incendio

Evacúan pacientes y personal de policlínica del Marañón por incendio

 Marzo 12, 2026
A balazos matan a residente de PH en sector de Cabra

A balazos matan a residente de PH en sector de Cabra

 Marzo 12, 2026
Con martillo y pata de cabra: Sorprenden a "ratitas" hurtando cables en Gamboa

Con martillo y pata de cabra: Sorprenden a "ratitas" hurtando cables en Gamboa

 Marzo 12, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré
¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

¿Preseleccionado para una beca del Ifarhu? Chequea la lista aquí

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después

Joven salió a pagar lotería y apareció sin vida casi 9 días después
Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia

Quería ayudar en casa: Se fue a Boquete para trabajar y apoyar a su familia