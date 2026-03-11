Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Panamá- Los dos hombres que fueron asesinados ayer en el sector de El Brillante, ubicado en el corregimiento de Tocumen, fueron identificados como Ariel Alexis Guerra Sánchez, de 46 años, y Eduardo Enrique Villarreal García, alias "El Conde", de 50 años.

Sánchez, conductor del taxi, falleció alrededor de las 2:00 p.m. en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, a donde fue trasladado por unidades policiales, luego de que saliera corriendo de su selectivo para intentar salvar su vida. En tanto, alias "El Conde", quien iba de pasajero, fue el que murió dentro del selectivo.

Por el momento, todo apunta a que el ataque iba dirigido a "El Conde", ya que los sicarios dispararon de su lado, por lo que Sánchez fue alcanzado por las balas en su costado izquierdo.

La investigación preliminar detalla que El Conde tenía antecedentes policivos, ya que fue aprehendido en 2013 por su presunta vinculación a un homicidio con arma de fuego perpetrado en 24 de Diciembre. En 2024 y 2025 fue aprehendido por delitos contra la seguridad colectiva (droga), y este año fue conducido por robo.

Sánchez y Villarreal fueron emboscados la mañana del martes, por unos sicarios que se transportaban en una motocicleta, cuando circulaban en el taxi con placa 011224.