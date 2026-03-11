Sucesos - 11/3/26 - 04:44 PM

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Sánchez, conductor del taxi, falleció alrededor de las 2:00 p.m. en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, a donde fue trasladado por unidades policiales, luego de que saliera corriendo.

 

Por: Redacción Web -

Panamá- Los dos hombres que fueron asesinados ayer en el sector de El Brillante, ubicado en el corregimiento de Tocumen, fueron identificados como Ariel Alexis Guerra Sánchez, de 46 años, y Eduardo Enrique Villarreal García, alias "El Conde", de 50 años.

Sánchez, conductor del taxi, falleció alrededor de las 2:00 p.m. en el Hospital Irma de Lourdes Tzanetatos, a donde fue trasladado por unidades policiales, luego de que saliera corriendo de su selectivo para intentar salvar su vida. En tanto, alias "El Conde", quien iba de pasajero, fue el que murió dentro del selectivo.

Por el momento, todo apunta a que el ataque iba dirigido a "El Conde", ya que los sicarios dispararon de su lado, por lo que Sánchez fue alcanzado por las balas en su costado izquierdo.

La investigación preliminar detalla que El Conde tenía antecedentes policivos, ya que fue aprehendido en 2013 por su presunta vinculación a un homicidio con arma de fuego perpetrado en 24 de Diciembre. En 2024 y 2025 fue aprehendido por delitos contra la seguridad colectiva (droga), y este año fue conducido por robo.

Sánchez y Villarreal fueron emboscados la mañana del martes, por unos sicarios que se transportaban en una motocicleta, cuando circulaban en el taxi con placa 011224. 

Te puede interesar

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

Se filtran nombres de asesinados en El Brillante de Tocumen

 Marzo 11, 2026
Four Wheel vuela por los aires tras colisionar con sedán en Veraguas

Four Wheel vuela por los aires tras colisionar con sedán en Veraguas

 Marzo 11, 2026
Hombre con amplio récord criminal aparece asesinado en Los Lagos

Hombre con amplio récord criminal aparece asesinado en Los Lagos

 Marzo 11, 2026
Baleado en El Cucuy no resistió las heridas y falleció en el hospital

Baleado en El Cucuy no resistió las heridas y falleció en el hospital

 Marzo 11, 2026
Allanan 4 casas en la 24 de Diciembre y encuentran alijo millonario de droga

Allanan 4 casas en la 24 de Diciembre y encuentran alijo millonario de droga

 Marzo 11, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza

¿Ajuste de cuentas? Hallan cadáver atado y con bolsa en la cabeza
Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero

Doble homicidio en Tocumen: sicarios en moto acribillan a taxista y su pasajero
Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas

Petro y Uribe dominan el Senado tras elecciones legislativas
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré

Matan a balazos a comerciante hindú en Chitré