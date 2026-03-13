Estadio Mariano Bula de Colón es una realidad a partir de hoy viernes

Después de casi nueve años de estar sin su coliseo principal de béisbol, la provincia de Colón tendrá a partir de hoy nuevamente su nuevo estadio Mariano Bula, el cual era una necesidad urgente para la práctica de este deporte.

Hoy, en un acto que encabezará el presidente de la República, José Raúl Mulino, será inaugurado este estadio de la costa atlántica.

De acuerdo al itinerario de la inauguración del coliseo, el acto está programado para las 10 de la mañana. Posteriormente, a las 8 de la noche, se realizará el partido de inauguración del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor entre Colón y Chiriquí.

Los colonenses tuvieron que esperar varios años para que esta obra fuera una realidad, ya que originalmente la orden de proceder del estadio fue emitida el 7 de noviembre de 2017, con proyección de 20 meses en su fase de construcción y un costo original del contrato B/. 15,591,271.76.

Sin embargo, todo fue dejado en el abandono por dos gobiernos consecutivos, hasta que la administración del presidente de la República, José Raúl Mulino le dio el reimpulso definitivo.

El nuevo estadio Mariano Bula contará con capacidad para acoger a 5,000 aficionados, y estacionamientos para 102 vehículos.

Dispondrá de locales comerciales, baños con vestidores para deportistas, clubhouse, jaula de bateo, palco, gimnasio, salón de conferencias, dos dormitorios con capacidad para 32 jugadores, cabinas de prensa, lavandería y enfermería, entre otras facilidades.

A nivel de terreno, el mismo será de césped sintético, con especificaciones de la Major League Baseball, apto para la realización de juegos de la liga local, partidos internacionales y del béisbol profesional.

