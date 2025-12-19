Clasificación al Mundial, lo más destacado del fútbol panameño

El 2025 fue un año de intensa actividad deportiva en Panamá, pero dentro de ese amplio compendio el fútbol ocupó un lugar privilegiado por la clasificación al Mundial 2026. Tras una eliminatoria cargada de altibajos, la selección culminó invicta su camino hacia el Mundial de 2026, selló la clasificación el pasado 18 de noviembre con un 3-0 sobre El Salvador y favorecida por la victoria 3-1 de Guatemala sobre Surinam, resultado que le otorgó el segundo boleto mundialista en su historia.

Panamá debutó en Rusia 2018 y afrontará en 2026 su segunda participación en un mundial con el objetivo de mejorar la actuación anterior, en la que finalizó en el último lugar de la tabla.

Situada en el grupo L, junto a Inglaterra, Ghana y Croacia, Panamá saldrá "a competir y dar la guerra", dijo el seleccionador panameño, el hispanodanés Thomas Christiansen.

Por su lado, la selección femenina de fútbol sala fue protagonista al lograr la clasificación a su primer mundial en la historia de la disciplina. Además, obtuvieron la medalla de plata en los Juegos Centroamericanos 2025 tras perder la final frente a Guatemala.

En la rama masculina, Panamá se colgó la medalla de oro en el futsal de los Centroamericanos de Guatemala al vencer a Nicaragua en la última jornada y sumar 10 puntos en el formato de todos contra todos, tras superar a Costa Rica (plata) y Guatemala (bronce).

En los Bolivarianos de Ayacucho (Perú), los panameños se quedaron con la medalla de plata, al caer en la final por penales ante Paraguay.

En tanto, la selección femenina mayor de Panamá inició su camino rumbo al Mundial de Brasil 2027. Dirigidas por la española Toña Is, disputaron siete amistosos antes del inicio de las eliminatorias, con un balance de cuatro victorias, un empate y dos derrotas. La Roja femenina debutó en la eliminatoria de la Concacaf con goleada por 6-1 ante Curazao, en el primer encuentro de ambas selecciones en el grupo E, que además integran Aruba, San Cristóbal y Nieves y Cuba.

En el ámbito local, Plaza Amador conquistó el bicampeonato. En el Apertura venció al San Francisco para sumar su octava estrella y en el Clausura alcanzó su noveno título tras derrotar al Alianza.