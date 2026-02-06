Deportes - 06/2/26 - 08:58 AM

Michael Murillo se encuentra en Turquía para concretar traspaso al Besiktas

El lateral panameño Murillo llega procedente del Olympique de Marsella, donde juega desde la temporada 2023- 2024.

 

Por: Joel Isaac González/ @GonzalezKmarena -

El lateral panameño Michael Amir Murillo ya se encuentra en Estambul, Turquía, donde realizará los trámites finales para concretar su traspaso al club Besiktas.

La información fue confirmada por el propio club turco a través de sus redes sociales.

"Amir Murillo llegó a Estambul para continuar las conversaciones y someterse a los controles médicos para concretar su transferencia", señaló el club Besiktas.

Murillo llega procedente del Olympique de Marsella, equipo con el que jugaba desde la temporada 2023-2024. Tenía contrato hasta junio de 2028 pero el técnico del club francés cuestionó públicamente la actitud del jugador panameño en el campo de juego y además lo envió a la filial del club.

Esta situación originó los movimientos para la salida del jugador panameño, quien también integra la Selección Mundialista de Panamá.

De acuerdo a las informaciones que han surgido en los últimos días, el movimiento de Murillo al Besiktas de Turquía sería un préstamo con opción de compra de 6 millones de euros, una suma más o menos razonable, teniendo en cuenta que el contrato de Murillo expira en 2028.

