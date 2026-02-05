Víctima proyectada 20 metros en fatal atropello frente a Los Pueblos

Panamá- Un hombre falleció anoche por un atropello en la mortal vía Domingo Díaz, justo debajo de la zona paga Cerro Viento, frente al centro comercial Los Pueblos.

Según testigos, la víctima, que vestía zapatillas, pantalón jeans y suéter azul, intentó cruzar los cuatro carriles de la vía cuando fue impactado por un vehículo tipo sedán que pasó a gran velocidad y ni siquiera se detuvo. El cadáver se proyectó a más de 20 metros de distancia del punto de impacto.

Paramédicos del Sistema Único de Manejo de Emergencias se presentaron en la escena, pero no pudieron hacer nada, ya que la persona no tenía signos vitales.

Le correspondió a los peritos de Accidentología adelantar la diligencia de planimetría, antes de que los del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses efectuaran el levantamiento del cadáver.

Las autoridades recopilan los videos de las cámaras del Sistema de Vigilancia para identificar al vehículo involucrado y a su conductor.