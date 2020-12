Comité Olímpico de Panamá elige hoy a su nueva directiva

Hoy los miembros del Comité Olímpico de Panamá (COP) intentarán de una vez por todas elegir a su nueva junta directiva que regirá los destinos de este ente deportivo para el próximo periodo.

Los comicios, que estaban programados originalmente para el pasado 5 de diciembre en un hotel, fueron pospuestos debido a que el Ministerio de Salud (MINSA), mediante nota, comunicó que, so pena de multa, no se podía realizar dicha Asamblea por determinación ministerial (no se explica el motivo específico).

Luego de resolver algunas de las diferencias que tenían los dos grupos que aspiran a presidir el COP, las elecciones se realizarán hoy en la sede de este organismo.

Los aspirantes a presidir el COP son Damaris Young (Sueño Olímpico Panamá) y el Dr. Saúl Saucedo (Los Atletas Primero).

Hay que destacar que la junta directiva del COP se escogerá por cargo y no por nómina.