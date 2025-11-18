Comité Organizador de Suramericanos de la Juventud realiza inspección

El Comité Organizador de los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 realizó un recorrido de inspección junto al Secretario General de Pandeportes, Francisco Sanjur, por las futuras sedes de esta competencia multideportiva, que reunirá a 15 países y más de mil atletas juveniles.

Las instalaciones deportivas que se visitaron fueron el Estadio Rommel Fernández, el Centro de Combate, el estadio de Tiro con Arco, la Arena Roberto Durán, el Centro de Entrenamiento Atheyna Bylon y el Centro de Alto Rendimiento de Pandeportes.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se desarrollarán del 12 al 25 de abril de 2026.

Será la primera vez en la historia deportiva nacional que Panamá será sede de una edición de cualquier categoría de los Juegos Suramericanos.