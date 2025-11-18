Con el fuego sagrado

Seis años de un proceso que se resumen en tan solo 90 minutos, de conocer si vamos directo al Mundial 2026 o el destino nos lleva a Monterrey al repechaje.

Ya ustedes conocen todas las ecuaciones para ir directo; Surinam tiene que pinchar, perder o empatar ante Guatemala, teniendo en cuenta que los "Chapines" están fuera de combate y parte de su prensa ha pedido que entreguen el partido. Es indigno, para un deporte que se erigió entre caballeros.

Reconocemos la forma prístina como se ha manejado el DT Luis Fernando Tena, sumado a que los guatemaltecos no pueden manchar más la pelota.

Ya han recibido sanciones ejemplares de FIFA, por amaño de partidos, suspendiéndolos y dejándolos fuera de eliminatorias mundialistas.

Es muy extraño; cuando debemos estar hablando de la cancha y la pelota, estamos gastando tiempo en situaciones extra-fútbol.

Regresemos a lo que nos compete. "Bolillo" lo dijo y con categoría: "Si me dejan ganar, les gano; aunque vengo disminuido, lucharé por el triunfo".

Les repito, nunca me ha gustado la forma como Thomas maneja la "Sele"; es muy desabrido, envía poca energía.

Al final, estamos metidos en este tremendo lío porque no cumplimos con la mediana inglesa, perdimos muchos puntos en casa (4 en total), no hemos podido ganar en el Rommel.

Ahora, en esta instancia, solo hay que sacar el fuego sagrado, ese que tienen los jugadores por dentro, esa llama que los impulsa a lograr el objetivo.

El "bendito" y cacareado método europeo quedó atrás; es el momento que los hijos nacidos del fuego saquen toda su furia y su evolución dentro del terreno de juego.

Los "Cuzcatlecos" vienen disminuidos con las mostradas ausencias de Gil, Valladares, Cerritos y Ordaz; les afecta el sector ofensivo, profundidad por banda y capacidad de rotación.

Tommy debe entender dos cosas: primero, que tuvo el privilegio de ser el único DT en tener dos eliminatorias (ni JC Dely Valdés) y que, de clasificarnos, sería el primer europeo en llevar una selección centroamericana a la justa más importante del orbe.

Termino con los aficionados y su guía: llegar temprano; al momento del Himno debemos estar a full, no dejar de alentar, ser incidentes en las decisiones del árbitro y nada de taquilla, las fotos para otro día.

Tengo una gran corazonada, que vamos a obtener lo máximo, el boleto directo, porque nuestros jugadores están dispuestos a entrar en la historia. Un Mundial tan incluyente, ahora con 42 cupos, no puede ser que no exista uno para mi país, Panamá.

El escritor de esta columna es comentarista en Sertv Deportes.