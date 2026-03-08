Sucesos - 08/3/26 - 11:12 AM

Fuga en La Joya: Carlos Liguas Torobio escapó y lo atraparon

Según se informó, la Policía Nacional ya realiza operativos en los sectores aledaños a la cárcel para dar con su paradero.

 

Panamá- Carlos Liguas Torobio fue buscado intensamente por las autoridades tras fugarse ayer del Centro Penitenciario La Joya, ubicado en el corregimiento de Las Garzas, en el área Este del distrito de Panamá.

Según se informó, la Policía Nacional realizó operativos en los sectores aledaños a la cárcel para dar con su paradero. Asimismo, efectuaron revisiones en vías estratégicas para evitar que el fugitivo sea trasladado a otro corregimiento. Estas acciones permitieron su recaptura en el sector de San Diego, por unidades del Área C.

Liguas, fue recluido en la cárcel La Joya, luego de que se le vinculó con un caso de lesiones personales por el que fue denunciado por pegarle a su propia madre en varias ocasiones.

De manera insólita, el 13 de junio de 2025, Liguas había sido reportado como desaparecido por sus familiares en Pacora, luego de que tenían cuatro días de no saber de él. Sin embargo, todo indica que Liguas no estaba desaparecido, sino que había sido aprehendido por la Policía Nacional y se mantienen prisión desde entonces.

 

 

