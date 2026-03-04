Cristiano Ronaldo, lesionado en el tendón de la corva

El Al-Nassr saudí confirmó una lesión en el tendón de la corva del delantero portugués Cristiano Ronaldo, principal estrella del equipo.

El delantero fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de fallar un penalti en el minuto 12.

Tras el duelo, el entrenador del equipo, el también portugués Jorge Jesús, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sustituirle por precaución.

Ahora, los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación.