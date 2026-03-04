Deportes - 04/3/26 - 12:00 AM

Cristiano Ronaldo, lesionado en el tendón de la corva

Por: Redacción EFE -

El Al-Nassr saudí confirmó una lesión en el tendón de la corva del delantero portugués Cristiano Ronaldo, principal estrella del equipo.

El delantero fue sustituido en el último partido de liga ante el Al-Fayha en el tramo final del encuentro, que acabó con victoria para los suyos por 3-1 a pesar de fallar un penalti en el minuto 12.

Tras el duelo, el entrenador del equipo, el también portugués Jorge Jesús, explicó que Ronaldo sintió "fatiga muscular" y decidió sustituirle por precaución.

Ahora, los servicios médicos del club confirmaron una lesión en el tendón de la corva, aunque el luso ya se encuentra en fase de rehabilitación.

Te puede interesar

El Barça rozó la proeza pero se quedó corto ante el Atlético de Madrid

El Barça rozó la proeza pero se quedó corto ante el Atlético de Madrid

Marzo 03, 2026
Yankees de Nueva York vencen a Panamá en histórico fogueo

Yankees de Nueva York vencen a Panamá en histórico fogueo

 Marzo 03, 2026
Panamá entrenó al completo y hoy se medirá a los Yankees

Panamá entrenó al completo y hoy se medirá a los Yankees

 Marzo 03, 2026
El Real se aleja del título con derrota ante el Getafe

El Real se aleja del título con derrota ante el Getafe

 Marzo 03, 2026
Logan Allen abrirá ante Cuba y Ariel Jurado lo hará ante Puerto Rico

Logan Allen abrirá ante Cuba y Ariel Jurado lo hará ante Puerto Rico

 Marzo 03, 2026

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella

Intervino para salvar a su tía y murió apuñalado por la pareja de ella
Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera

Tragedia: muere menor en monta de toros en Herrera
Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves

Llegaron tirando bala y dejaron 9 tendidos en multifamiliares; 3 graves
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado

Encuentran a suegro de exdiputado de Barú, muerto, amordazado y amarrado