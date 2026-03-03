Yankees de Nueva York vencen a Panamá en histórico fogueo

En un histórico partido, la Selección Mayor de Béisbol de Panamá cayó 11-1 ante los Yankees de Nueva York como parte de su preparación final con miras al Clásico Mundial de Béisbol.

Es la primera vez que una selección nacional de Panamá enfrenta al equipo más laureado de las Grandes Ligas, teniendo como escenario de este encuentro el George Steinbrenner Field, en Tampa, Florida.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) informó que el triunfo de los Yankees estuvo encabezado por el receptor J.C. Escarra, quien sonó 2-2 con cuadrangular y 3 carreras remolcadas.

El infielder Ryan McMahon también contribuyó al triunfo de los Yankees, al batear de 3-2 con 2 producidas.

Los Yankees sonaron 13 imparables, marcaron 11 carreras, anotando 2 en la baja de la primera, 3 más en la cuarta, 2 en la quinta, 2 en la sexta y 2 más en la octava.

Por su lado, Panamá tuvo un partido limitado en imparables, conectando apenas tres imparables. Los imparables de Panamá fueron ligados por Jhony Santos de 1-1, Johan Camargo de 3-1 y Enrique Bradfield, quien se fue de 3-1 y anotó la única carrera de Panamá.

Para mañana miércoles, Panamá juega ante los Tigres de Detroit a la 1:05 p.m. en Publix Field, donde se ha asignado para abrir el partido el derecho Jaime Barría.