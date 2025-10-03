Dayron Mateo y Alfonso Fong Jr., ganadores en Nacional de Frontenis

Dayron Mateo y Alfonso Fong Jr. se consagraron campeones del Segundo Torneo de Frontenis en Parejas 2025, con una sólida actuación que los llevó de manera invicta a lo más alto del podio, ante los mejores exponentes del país.

El deporte de raqueta recibió a jugadores de alto nivel y ofreció un espectáculo deportivo de primer orden en las instalaciones deportivas de la Sociedad Española de Beneficencia.

El torneo, disputado en categoría única, reunió a 12 selectas parejas que dejaron momentos de gran intensidad competitiva y un excelente ambiente en las gradas, consolidando a la Organización Panameña de Frontenis como referente deportivo.

Para Mateo y Fong Jr., no hubo adversidad mediante un plan de juego, combinado con sólidos remates en cada una de sus partidas, para instalarse cómodamente hasta la gran final, en que derrotaron 30 a 17 a la dupla mixta compuesta por Marilú González y Oscar Gómez.