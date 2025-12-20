Nacional de Béisbol Juvenil será dedicado a tres leyendas de Coclé

Tres leyendas deportivas coclesanas que dejaron su huella en el béisbol nacional serán los homenajeados del 57 Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 'Copa Caja de Ahorros', el cual arrancará el próximo 3 de enero.

Una nota de prensa de la Federación Panameña de Béisbol (Fedebeis) , informó que el Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 será dedicado al estelar "Zurdo de Oro" Darío Agrazal, el máscara David Rivas y el jugador de cuadro interior Benjamín "Ben" Salamín.

"Es un gran honor para nuestra Federación seleccionar a tres leyendas de la pelota nacional como lo han sido, Darío Agrazal, David Rivas y Benjamín Salamín, como nuestros homenajeados, para el 2026 en la apertura de la temporada nacional juvenil”, destacó Jaime Robinson, presidente de la Fedebeis.

El Campeonato Nacional de Béisbol Juvenil 2026 arranca el 3 de enero con el partido inaugural entre Colón y Coclé a jugarse en el estadio José Antonio Remón Cantera de la ciudad de Aguadulce, desde las 7:00 p.m. y con un acto inaugural desde las 5:00 p.m. con un acto musical y cultural.

Otros cinco partidos componen la fecha de apertura, donde se medirán Darién vs Panamá Este, Herrera ante Los Santos, Chiriquí ante Veraguas, Occidente ante Bocas del Toro y Metro ante Oeste, todos desde las 7:00 p.m.