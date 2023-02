¿De qué viven los pilotos de carreras?

El automovilismo no es para cualquier persona. Estar en una pista de carreras manejando un auto a altas velocidades es para apasionados y valientes, características presentes en los pilotos Antonio Roquer (piloto nacional de la categoría Turismo Nacional) y Emilio “Milo” Valverde (pluricampeón regional, piloto internacional de Costa Rica). Ambos han experimentado la velocidad en el Autódromo Internacional de Panamá, conocido como Circuito Internacional de Panamá, ubicado en La Chorrera, Panamá Oeste, un lugar creado para cumplir el sueño de todos los aficionados de poder practicar, disfrutar y mejorar en el deporte de motor.

Aunque el sitio y el deporte han cobrado auge, poco se conoce, sobre todo de los pilotos, aquellos que prenden las pistas para ofrecer un espectáculo a los asistentes y ser el mejor en su categoría, por ello, Roquer (AR) y Valverde (EM) dieron a conocer algunos detalles.

P. ¿Cualquier persona que le guste puede ser piloto de carreras?

AR. Ser piloto a nivel profesional en efecto es una carrera que conlleva mucha preparación y sacrificios desde una temprana edad. Práctica constante y dedicación para alcanzar el nivel necesario en donde se consiga fichar con un equipo de alguna categoría profesional y con ello recibir remuneración; pero en nuestro país dicho nivel de automovilismo no existe y es mayormente una pasión y el espíritu de competitividad lo que te lleva a la pista.

Y claro que se puede desarrollar; la práctica hace al maestro, pero si bien es cierto, hay gente que nace con talento para ello y solo debe pulirlo, mientras que otras deben trabajarlo mucho más.

EV. Sí se podría considerar una carrera, como cualquier otro deporte.

P. ¿Qué cualidades debe tener un piloto?

AR. Un piloto debe poseer un espíritu competitivo marcado, la capacidad de leer lo que ocurre en pista durante una carrera y saber aprovechar las oportunidades, que como en la vida solo se presentan una o como mucho dos veces, y si no las tomas, las pierdes. Debe ser ambicioso, pero al mismo tiempo paciente, saber cuidar el auto que maneja y conocer sus límites (el auto&piloto son una mancuerna muy delicada y si no encajan el uno con el otro en condiciones realmente competitivas llevarán las de perder). Tener unas buenas condiciones físicas y sobre todo el cardio son de suma importancia, pues en la cabina con los implementos de seguridad (casco, balaclava, traje, guantes, zapatos de nomex, etc.) la temperatura puede llegar a ser ¡sofocante! Son temperaturas de sauna durante la duración de la carrera, 30 minutos o más, a los que se les suma la actividad fisica de conducir el auto al límite, sin asistencias que faciliten la labor. Hidratación es un tema propio de un atleta y no debe ser tomado a la ligera.

EV. Son muchas cosas, pero principalmente hay que saber sacarle el máximo provecho al auto y a la pista, mientras se maneja al límite hay que poder descifrar en que puede mejorar uno como piloto y además el auto para cada día ser mas rápido.

P. ¿Qué es lo que no te gusta de ser piloto de autos?

AR. Lo único que no me gusta de ser piloto es lo costoso que es el deporte, y ocasionales roces en pista con otros pilotos, que si bien en la mayoría de los casos son incidentes de carrera, otros pueden interpretarse como mal intencionados y muy molestos.

EV. Que sea muy costoso.

P. Fuera de las pistas, en la vida normal, ¿eres siempre el designado al volante en salidas con amigos o familia?

AR. Sí, siempre en todos mis círculos sociales quedo detrás del volante donde vayamos.

EV. Sí, prácticamente siempre soy el que maneja, no me siento cómodo de copiloto.

P. ¿De qué viven los pilotos de autos?

AR. Pues los pilotos profesionales en grandes equipos devengan salario, en el nivel nacional (panameño) somos todos aficionados y vivimos del comercio y otras profesiones, solo en nuestro tiempo libre podemos darnos el lujo de estar tras el volante.

EV. En el área es prácticamente imposible poder vivir de ser piloto de autos, todos tenemos que tener algún negocio aparte de esto, en mi caso tengo una tienda de partes y repuestos para autos de competencia.

P. ¿Un piloto puede vivir dedicándose solo a esta actividad?

AR. En nuestro país darse una buena calidad de vida y tener una familia dependiendo únicamente de conducir un auto de carreras no es viable; en otros países con más cultura automotriz y un automovilismo profesional establecido por supuesto que sí.

EV. Lo considero muy difícil, se puede vivir haciendo cosas relacionadas a las competencias, pero no únicamente de manejar.

P. ¿Alguna vez has estado cerca de chocar un auto por la velocidad?

AR. Sí, pero gracias a Dios no ha ocurrido nada lamentable, ni física, ni monetariamente.

EV. En una competencia claro que sí, normalmente vamos buscando lugares a donde poder ser más rápidos, para encontrar estos límites hay que arriesgar.

P. ¿El cliché sobre los pilotos de estar rodeado de mujeres es cierto?

AR. Pues, lastimosamente para mí no es una realidad jajajaja...Creo que todo dependerá de la personalidad de cada quien y de lo que busque en su vida personal. Yo creo soy un caso especial que prefiere solo tener una chica a quien dedicarle mi entera atención.

EV. Jajajajaja, podría ser, pero tendrían que preguntarle a mi esposa.

P. ¿Has sentido las ganas de acelerar y alcanzar altas velocidades mientras manejas tu auto en lo cotidiano?

AR. Siempre que uno conduce un auto deportivo y se encuentra con espacios libres, las ganas de ir más rápido pueden y van a presentarse, pero llegado un punto de tu vida comprendes que el riesgo no vale esos segundos de adrenalina, y no hablo del riesgo de accidente de uno, me refiero al peligro de lastimar a un tercero inocente por la imprudencia de querer correr en un sitio que no está destinado para ese propósito, para eso tenemos el circuito en donde las condiciones son las ideales y podemos realmente exprimir al 100% esas ganas.

EV. En el día a día manejando en la calle los pilotos de carreras tenemos que dar el ejemplo de que únicamente en las pistas con la seguridad necesaria se debe correr.

P. ¿Qué tan costoso es ser piloto?

AR. Pues ser piloto es costoso en todos los sentidos, desde la indumentaria de seguridad, hasta el auto, sus consumibles, mantenimiento y desarrollo. No quisiera entrar en números, pues como todo hay niveles y cada quien paga hasta donde puede su bolsillo (economía), pero para ser el mejor siempre será necesario un excelente respaldo económico, lo que muchas veces limita el desempeño y no necesariamente hace justicia al talento de cada piloto.

EV. Depende mucho de lo que se quiera lograr, alguien nuevo debería empezar en las categorías más pequeñas que normalmente son las más económicas y de ahí ir subiendo poco a poco, ojalá con apoyo de patrocinadores, si se tiene la habilidad y se lograron buenos resultados es posible hacerlo.

P. ¿Cuál es la máxima velocidad en la que pueden correr los pilotos usualmente? ¿Depende de la pista? Ejemplo en la del Circuito Internacional.

AR. Sí, la velocidad maxima dependerá siempre de la pista y claro del auto que se conduzca; no obstante en circuito la velocidad final no lo es todo, es mas importante la velocidad promedio, pues las frenadas, las curvas y las salidas a recta suelen ser mas importantes en el tiempo de vuelta al trazado.

Para efectos autos de turismo en el CIP suelen alcanzar velocidades en el rango de los 200+ km/hr en la recta principal, y tomar la curva mas rapida del circuito arriba de 140 km/hr.

Autos de categorias superiores como la GT1 fácilmente podrán superar los 250km/hr en la recta; al final todo dependerá de la puesta a punto del auto.

EV. Depende mucho de la pista y del auto, en mi caso, lo más rápido que he andado es a 310km/h en Daytona en USA en un Ferrari 358 GT3, en el Circuito Internacional de Panamá en un GT1 que tiene más potencia que el Ferrari lo más rápido que llegue fue 245km/h, pero es una recta mucho más corta.

P. ¿Por qué quisiste ser piloto?

AR. Pues desde muy pequeño mi papá me llevaba a las pistas a ver las carreras, el siempre fue un apasionado de los autos y yo creci rodeado en ese ambiente, en donde me enamore del deporte. Cuando cumplí 18 me permitieron correr por primera vez (antes no era tan sencillo siendo menor de edad) y desde el primer instante en pista, desde ese primer rebasé quede pensando siempre en gasolina, velocidad y llegar a lo mas alto.

EV. Mi papa fue piloto y preparador de carros de carreras, desde que nací pase viendo esto y siempre me gusto demasiado, llevo 25 años de correr y me sigue gustando como el primer día.

