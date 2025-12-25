¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

La Nochebuena, que debía ser de unión y paz, terminó bañada en tragedia en el sector de Loma Grande, en el corregimiento de Chiguirí Arriba, al norte de Penonomé, donde un hombre perdió la vida en medio de una discusión familiar.

La víctima fue identificada como Eduardo Pascual Rodríguez Morán, de 40 años, quien, según los primeros informes, se encontraba compartiendo en una reunión familiar por la cena de Navidad cuando se desató un altercado que se salió de control. En medio de la discusión, uno de los presentes sacó un arma blanca y lo hirió gravemente.

Vecinos relatan que el ambiente festivo se convirtió en segundos en gritos y desesperación. Unidades de emergencia llegaron al lugar e intentaron brindarle atención prehospitalaria, pero lamentablemente el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que su fallecimiento fue declarado en el sitio.

Tras el hecho, el presunto responsable se dio a la fuga, aprovechando la confusión del momento.

La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda en la zona, mientras que personal del Ministerio Público y Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El Ministerio Público confirmó que abrió una investigación por el delito de homicidio, en un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que irrumpe incluso en fechas sagradas, dejando familias rotas y una comunidad consternada.