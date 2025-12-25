Sucesos - 25/12/25 - 12:30 PM

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

En medio de la discusión, uno de los presentes sacó un arma blanca y lo hirió gravemente.

 

Por: Redacción / Crítica -

La Nochebuena, que debía ser de unión y paz, terminó bañada en tragedia en el sector de Loma Grande, en el corregimiento de Chiguirí Arriba, al norte de Penonomé, donde un hombre perdió la vida en medio de una discusión familiar.

La víctima fue identificada como Eduardo Pascual Rodríguez Morán, de 40 años, quien, según los primeros informes, se encontraba compartiendo en una reunión familiar por la cena de Navidad cuando se desató un altercado que se salió de control. En medio de la discusión, uno de los presentes sacó un arma blanca y lo hirió gravemente.

Vecinos relatan que el ambiente festivo se convirtió en segundos en gritos y desesperación. Unidades de emergencia llegaron al lugar e intentaron brindarle atención prehospitalaria, pero lamentablemente el hombre ya no presentaba signos vitales, por lo que su fallecimiento fue declarado en el sitio.

Tras el hecho, el presunto responsable se dio a la fuga, aprovechando la confusión del momento. 

La Policía Nacional mantiene operativos de búsqueda en la zona, mientras que personal del Ministerio Público y Criminalística realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

El Ministerio Público confirmó que abrió una investigación por el delito de homicidio, en un caso que vuelve a encender las alarmas sobre la violencia que irrumpe incluso en fechas sagradas, dejando familias rotas y una comunidad consternada.

Te puede interesar

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

 Diciembre 25, 2025
¡Navidad a balazos! Niño de 10 años recibe rozón de bala en la cabeza

¡Navidad a balazos! Niño de 10 años recibe rozón de bala en la cabeza

 Diciembre 25, 2025
Los tongos estrenan nuevas naves. Dicen que para meterle presión al hampa

Los tongos estrenan nuevas naves. Dicen que para meterle presión al hampa

 Diciembre 25, 2025
Capturan a sospechosos armados tras huir en motocicleta

Capturan a sospechosos armados tras huir en motocicleta

 Diciembre 25, 2025
Delincuentes roban la Navidad a niños de escuela en El Roble de Aguadulce

Delincuentes roban la Navidad a niños de escuela en El Roble de Aguadulce

 Diciembre 24, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app

De cita sexual a intento de robo y homicidio: trampa organizada a través de app
Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos

Hombre asesinado en Calidonia frente a testigos
Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo

Joven murió tras ingresar con fiebre: médicos imputados por homicidio culposo
Se escucha por ahí

Se escucha por ahí