Botafogo, del panameño Kadir Barría, debutará el 4 de enero en la Copinha

El club Botafogo, equipo en el que milita el panameño Kadir Barría, debutará el domingo 4 de enero en la Copa Sao Paulo de Fútbol Junior (Sub-20), mejor conocida como la ‘Copinha’, la cual se disputará hasta el 25 de enero.

El encuentro será ante el Águia de Maraba, correspondiente al grupo 22 del torneo y el mismo está programado para las 11 de la mañana (hora local), 9 a.m. (hora de Panamá).

Barría, de 18 años y estatura de 1,83 metros, está inscrito en el listado preliminar del equipo del Botafogo que competirá en el tradicional torneo.

El delantero ha sido una de las revelaciones del fútbol panameño en el año 2025 a nivel internacional, al convertirse en apenas el segundo istmeño en jugar la primera división del balompié brasileño.

Sobre la Copa Sao Paulo de Fútbol Junior o también conocida como ‘Copinha’, la misma es una competición de fútbol masculino sub-20 de Brasil. Es organizada por la Federación Paulista de Fútbol (FPF) e incluye clubes no sólo de Sao Paulo, sino de todo Brasil.