Sucesos - 25/12/25 - 03:09 PM

Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, que acordonaron la escena para preservar evidencias

 

Por: Redacción / Crítica -

Un homicidio con arma blanca se registró en la barriada El Cartón, Finca 6, donde un hombre perdió la vida dentro de su residencia, presuntamente tras una riña con otro individuo.

Al lugar llegaron unidades de la Policía Nacional, que acordonaron la escena para preservar evidencias, mientras el Ministerio Público y personal de Criminalística realizaron el levantamiento del cuerpo e iniciaron las investigaciones correspondientes.

No hay personas detenidas hasta el momento. Las autoridades mantienen un operativo en sectores cercanos, incluido El Búnker, para dar con el responsable del hecho.

El caso se mantiene bajo investigación, y se espera que en las próximas horas se brinden más detalles oficiales.

