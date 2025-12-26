Dak Prescott lidera triunfo de los Cowboys

Dak Prescott lanzó para 307 yardas y dos touchdowns por los Cowboys de Dallas, quienes dilapidaron buena parte de una ventaja de 18 puntos pero superaron 30-23 a los Commanders de Washington.

Dallas (7-8-1) anotó touchdowns en sus tres primeras posesiones para ponerse 21-3. Aunque los Commanders (4-12) redujeron la diferencia a un touchdown en tres ocasiones diferentes, no pudieron completar la remontada y sufrieron su décima derrota en 11 partidos.