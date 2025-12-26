Deportes - 26/12/25 - 12:00 AM

Dak Prescott lidera triunfo de los Cowboys

Dak Prescott lanzó para 307 yardas y dos touchdowns por los Cowboys de Dallas, quienes dilapidaron buena parte de una ventaja de 18 puntos pero superaron 30-23 a los Commanders de Washington.

Dallas (7-8-1) anotó touchdowns en sus tres primeras posesiones para ponerse 21-3. Aunque los Commanders (4-12) redujeron la diferencia a un touchdown en tres ocasiones diferentes, no pudieron completar la remontada y sufrieron su décima derrota en 11 partidos.

Te puede interesar

Botafogo, del panameño Kadir Barría, debutará el 4 de enero en la Copinha

Botafogo, del panameño Kadir Barría, debutará el 4 de enero en la Copinha

 Diciembre 26, 2025
Knicks remontaron ante los Cavaliers

Knicks remontaron ante los Cavaliers

Diciembre 26, 2025
Sporting San Miguelito se pronuncia sobre caso de Tomás Rodríguez

Sporting San Miguelito se pronuncia sobre caso de Tomás Rodríguez

Diciembre 26, 2025
Dak Prescott lidera triunfo de los Cowboys

Dak Prescott lidera triunfo de los Cowboys

 Diciembre 26, 2025
Lamar Jackson no entrena por lesión

Lamar Jackson no entrena por lesión

 Diciembre 26, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos

Por quemar basura, la Navidad acabó en sangre: un muerto y dos heridos
¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Hps! Matan a seguridad por su arma en vispera de Navidad

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar

¡Navidad sangrienta!: Hombre muere apuñalado en plena reunión familiar
Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa

Riña se sale de control: hombre muere acuchillado en su propia casa
484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!

484 presos pa´ la calle por rebaja de pena ¡Jingle Bell!