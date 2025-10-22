Deportes - 22/10/25 - 12:00 AM

Detroit se recupera y vence a Tampa Bay

Jahmyr Gibbs anotó en una carrera de 78 yardas en el segundo cuarto, una zambullida giratoria de cinco yardas en el tercero y acumuló un récord personal de 218 yardas desde la línea de golpeo para liderar a los Lions de Detroit en una victoria de 24-9 sobre los Buccaneers de Tampa Bay.

Los Lions (5-2) se recuperaron de una derrota como lo han hecho durante casi tres años, extendiendo su racha más larga de la NFL de 51 juegos sin perder dos seguidos en la temporada regular.

