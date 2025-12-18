Deportes - 18/12/25 - 12:00 AM

PSG levantó la Copa Intercontinental

El París Saint-Germain puso el broche de oro a un año memorable al derrotar al CF Flamengo por 2-1 en la tanda de penales y alzarse con la Copa Intercontinental de la FIFA, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario.

Ha sido un 2025 increíble para los hombres de Luis Enrique, que lograron el triplete en la temporada 2024/25, incluyendo su primer título de la Liga de Campeones de la UEFA.

Flamengo remontó para asegurar un empate 1-1 y llevar el partido a los penales, donde el portero Matvey Safonov se convirtió en el héroe.

