Deportes - 18/12/25 - 12:00 AM

Jefes de misión recorren sedes de Suramericanos de la Juventud

Por: Joel Isaac González joel.gonzalez@epasa.com -

Los jefes de misión de los países participantes de los IV Juegos Suramericanos de la Juventud, que tendrán como sede Panamá, realizaron un recorrido por las distintas sedes de esta justa regional deportiva.

El recorrido se dio en el marco del seminario para estos representantes de los comités olímpicos nacionales que se darán cita a esta competencia deportiva.

Entre las sedes que están programadas para ser utilizadas en los Juegos Suramericanos de la Juventud destacan el Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Juan Díaz, que está en la fase final de su construcción y que debe estar listo a más tardar en el mes de marzo de 2026.

Otras sedes de los juegos son la Ciudad Deportiva Irving Saladino, Gimnasio Tierra de Campeones Atheyna Bylon, Complejo de Tenis Fred Maduro, el Figali Convention Center, Playa Venao y el Club de Golf de Panamá.

Los Juegos Suramericanos de la Juventud 2026 se desarrollarán del 12 al 25 de abril de 2026.

Será la primera vez en la historia deportiva nacional que Panamá será sede de una edición de cualquier categoría de los Juegos Suramericanos.

Un total de 24 deportes formarán parte de los Juegos Suramericanos de la Juventud entre ellos ajedrez, baloncesto 3×3, béisbol, fútbol, surf, tenis de mesa, golf, karate, boxeo, flag football, lucha, futsal, entre otros.

