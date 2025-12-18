Panamá tiene asegurado $10.5 millones por participar en el Mundial

Panamá tiene asegurado 10.5 millones de dólares por participar en la próxima Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputará en Canadá, México y Estados Unidos, luego de que el Consejo de la FIFA aprobó una contribución financiera récord para dicha competencia.

En total, la FIFA repartirá una bolsa de 665 millones de dólares en premios para las 48 selecciones que participen en la máxima cita del balompié.

Una nota de prensa de la FIFA detalló que cada federación participante recibirá primeramente 1.5 millones de dólares para cubrir los gastos de preparación, tal y como pasó en la edición anterior.

Además, los equipos que queden del lugar 33 al 48, recibirán 9 millones de dólares, también misma cifra que obtuvieron los primeros seleccionados eliminados en 2022.

Panamá quedó ubicada en el grupo L junto a Ghana, Inglaterra y Croacia.

Si la selección nacional logra avanzar, el premio económico será mucho mayor.

En el Mundial 2026, a cada selección que supere la fase de grupos (dieciseisavos de final), aumentará su premio a 11 millones de dólares.

En caso de continuar a los octavos de final, a esas selecciones se les entregará un monto de 15 millones de dólares; en 2022 fueron 13 millones por equipo.

Cada uno de los ocho equipos que lleguen a cuartos de final recibirán como premio de 19 millones de dólares. El premio en 2022 fue de 17 millones.

A partir de semifinales, los premios cambian, el cuarto lugar del torneo recibirá 27 millones de dólares, dos más que en 2022; el tercer lugar 29 millones, en 2022 fueron 27 millones; el subcampeón se llevará 33 millones, tres más que en Qatar y el campeón 50 millones.