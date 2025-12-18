New York Knicks no izará bandera de campeonato de la Copa NBA

Los Knicks de Nueva York no izarán una bandera en el Madison Square Garden para conmemorar su campeonato de la Copa NBA, dijo una persona con conocimiento de la decisión.

El equipo planea celebrar el título frente a sus aficionados mañana viernes, cuando jueguen su primer partido en casa desde que obtuvieron el campeonato el martes por la noche en Las Vegas. Sin embargo, no se unirán a los ganadores anteriores de la Copa en marcar el logro con una bandera, dijo la persona a The Associated Press bajo condición de anonimato porque no hubo un anuncio público.

Tanto los Lakers de Los Ángeles como los Bucks de Milwaukee colgaron banderas después de ganar la Copa NBA.