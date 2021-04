Diputado Héctor Brands es el nuevo director de Pandeportes

El diputado del Partido revolucionario Democrático (PRD) por el circuito 8-7, Héctor Brands, fue designado por el presidente de la República, Laurentino Cortizo, como el nuevo director de Pandeportes.

Brands reemplaza a Eduardo Cerda, quien estuvo al frente de la institución deportiva desde el 1 de julio de 2020 y que pasará a otro cargo en el gobierno.

Publicidad

En el deporte nacional, Brands es conocido por ser el fundador y director ejecutivo del Movimiento social y cultural Nueva Generación entre 1999 y el 2014. Igualmente fundó el programa Mundial del Barrio, del que fue coordinador general por casi 20 años (2000-2019).

El Presidente de la República @NitoCortizo designa a Héctor Brands Córdoba como nuevo Director General del Instituto Panameño de Deportes @Pandeportes. #TrabajandoPorPanamá pic.twitter.com/FKa4nbtxUj — Presidencia de Panamá (@presidenciapma) April 21, 2021

También ha presidido la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Asamblea Nacional entre 2019 y 2021 y además ha sido representante del Órgano Legislativo en el Consejo Nacional de la Actividad Física, El Deporte y la Recreación del Instituto Panameño de Deportes (2019-2020-2021).

Profesionalmente es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas y cuenta con un Diplomado en Alta Gerencia de INCAE Business School.

“Agradezco la confianza del Presidente Cortizo al designarme como Director General del Instituto Panameño de Deportes, que me permitirá seguir aportando a la transformación y desarrollo del deporte en mi país”, escribió Brands en su cuenta de twitter.

“Por la transparencia que me caracteriza, he solicitado una licencia sin sueldo en la Asamblea Nacional, mientras desempeñe el cargo para el que he sido designado”, agregó Brands.

El diputado del circuito 8-7 agregó que su suplente, Emely García Miró, desempeñará su cargo en la Asamblea Nacional de Diputados.

TAMBIÉN PUEDES LEER: Orlando ‘El Jaguar’ Peñalba: ‘La inactividad me afectó'