Deportes - 23/1/26 - 12:00 AM

Djokovic está a un triunfo de 400 victorias en Grand Slam

Por: Australia EFE -

Novak Djokovic y Stan Wawrinka protagonizaron un día para el recuerdo en el Abierto de Australia.

Djokovic alcanzó las 399 victorias en partidos de Grand Slam al vencer 6-3, 6-2, 6-2 a Francesco Maestrelli, con lo que el serbio de 38 años —campeón de 24 grandes— quedó a un triunfo de convertirse en el primer jugador en alcanzar las 400.

Ambiciona conquistar un sin precedentes 25º título de Grand Slam. Y si lo logra, superará el récord de Ken Rosewall (con 37 años en 1972) como el hombre de mayor edad en la era abierta en ganar un campeonato de individuales.

