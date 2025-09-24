Doblete de Mbappé en triunfo del Real Madrid

Kylian Mbappé firmó un doblete en un lapso de tres minutos y el adolescente argentino Franco Mastantuono se estrenó como goleador con el Real Madrid en la victoria 4-1 como visitante ante Levante en La Liga española, un resultado que extendió el inicio perfecto del club en la temporada.

Vinicius Júnior también anotó por el Madrid, que encadenó su sexta victoria consecutiva en la liga esta temporada. Los goles fueron el octavo y noveno de Mbappé en siete partidos con el Madrid esta temporada.