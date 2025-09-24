Deportes - 24/9/25 - 12:00 AM

Doblete de Mbappé en triunfo del Real Madrid

Kylian Mbappé firmó un doblete en un lapso de tres minutos y el adolescente argentino Franco Mastantuono se estrenó como goleador con el Real Madrid en la victoria 4-1 como visitante ante Levante en La Liga española, un resultado que extendió el inicio perfecto del club en la temporada.

Vinicius Júnior también anotó por el Madrid, que encadenó su sexta victoria consecutiva en la liga esta temporada. Los goles fueron el octavo y noveno de Mbappé en siete partidos con el Madrid esta temporada.

Te puede interesar

Cerca de asegurar el N.°1 al finalizar el 2025

Cerca de asegurar el N.°1 al finalizar el 2025

 Septiembre 23, 2025
Ousmane Dembélé: ‘Es algo increíble poder ganarlo’

Ousmane Dembélé: ‘Es algo increíble poder ganarlo’

 Septiembre 23, 2025
Escogencia de selección para Mundial U-20 se basó en jugadores polivalentes

Escogencia de selección para Mundial U-20 se basó en jugadores polivalentes

 Septiembre 23, 2025
Murillo vio acción en triunfo del Marsella sobre el PSG

Murillo vio acción en triunfo del Marsella sobre el PSG

 Septiembre 23, 2025
Lamine Yamal ganó de nuevo el premio Kopa

Lamine Yamal ganó de nuevo el premio Kopa

Septiembre 23, 2025

EDICIÓN IMPRESA

Portada Diario Crítica

Más Leídas

Se escucha por ahí

Se escucha por ahí
Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré

Madrugada mortal: Mujer asesinada a sangre fría en Chitré
'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza

'Narco' murió por un golpe contundente en la cabeza
Policía tras la pista de asesinos en Chitré

Policía tras la pista de asesinos en Chitré
Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas

Menor ejecutado a sangre fría en Las Garzas