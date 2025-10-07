Dodgers vencen de nuevo a Filis y están a un triunfo de avanzar

Shohei Ohtani coronó un rally de 4 carreras en la séptima entrada que fue fundamental para que Los Angeles Dodgers lograra resistir la emboscada de la novena entrada y vencieran ayer dramáticamente por 4-3 a los Filis de Filadelfia, tomando una importante ventaja de 2-0 en la Serie Divisional durante la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol (MLB).

Los Dodgers se colocan a una sola victoria más de volver a la Serie de Campeonato de la Liga Nacional por segunda temporada consecutiva en su carrera por convertirse en los primeros bicampeones del actual siglo en las Ligas Mayores.

En otro vibrante juego de pelota que se definió apenas en una entrada, los Dodgers consiguieron la victoria para mantener su paso invicto después de 4 partidos en los actuales playoffs tras barrer en dos juegos a Cincinnati Reds y vencer a los Phillies durante los primeros dos partidos de la Serie Divisional.